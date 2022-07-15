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Aytaç Kardüz TRT spikeri gençliği nasıldı? Aytaç Kardüz eşi ve çocukları var mı?

Aytaç Kardüz TRT spikeri gençliği nasıldı? Aytaç Kardüz eşi ve çocukları var mı?

Türkiye'nin ve TRT'nin ilk kadın spikeri olan Aytaç Kardüz denize girdiği sırada Bodrum'da fenalaşarak hayatını kaybetti. Aytaç Kardüz'ün ölümünün ardından hayatı da merak edildi. 80 yaşında olan Aytaç Kardüz'ün ölüm nedeni henüz netleşmedi. Peki Aytaç Kardüz kimdir, hangi görevleri yaptı, eşi ve çocukları var mıydı?

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Türkiye'nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz bayram ziyareti için gittiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti. Bayram ziyareti için gittiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde vefat eden Aytaç Kardüz, 30 yıl boyunca TRT'de görev yapmıştı. 80 yaşında vefat eden Aytaç Kardüz'ün cenazesi Bodrum'daki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Deneyimli spikerin Ankara'da defnedileceği öğrenildi.

Neden öldü: Denize girdiği sırada aniden fenalaşan Aytaç Kardüz'ün hastaneye kaldırıldığında yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aytaç Kardüz kimdir: 1943 Ankara doğumlu olan Kardüz, 10 yıldır Urla Darüşafaka Yaşlı Bakım Evi'nde kalıyordu. Aytaç Kardüz yıllarca TRT'nin vazgeçilmez yüzü olmuş, sesiyle haberlere hayat vermişti. Kardüz, radyo ve televizyon alanında en başarılı spikerlerden biriydi. 1964 yılında göreve başladığı TRT'de 30 yıl boyunca çalıştı. Bir çok spikerin yetişmesinde emeği geçti. Aytaç Kardüz yıllar sonra TRT Haber'de 15 Temmuz Millet Stüdyosunda kamera karşısına geçerek haberleri sunmuştu.

1943 Ankara doğumlu olan Kardüz, 10 yıldır Urla Darüşafaka Yaşlı Bakım Evi’nde kalıyordu. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen Kardüz’ün uzun yıllar yaşadığı Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.

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