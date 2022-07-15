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Batman'da cinnet getirip dehşet saçmıştı! O sağlık çalışanı...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Batman'da cinnet getirip dehşet saçmıştı! O sağlık çalışanı...

BATMAN'da 29 Haziran’da cinnet getirip kız arkadaşını vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan sağlık çalışanı Şervan Dilaver Aydın, 16 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti.

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29 Haziran’da Pazaryeri Mahallesi'nde meydana gelen olayda Şervan Dilaver Aydın ile mesai arkadaşı olan sevgilisi Kübra S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın, belinden çıkardığı silahla önce kız arkadaşı Kübra S.'yi, daha sonra da kendini vurdu.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve 16 gündür yoğun bakımda olan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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