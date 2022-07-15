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Bugün noterler açık mı 15 Temmuz noter çalışma saatleri öğleden sonra tatil mi?

Bugün noterler açık mı 15 Temmuz noter çalışma saatleri öğleden sonra tatil mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yarın kutlanacak. Kurban Bayramı'nın 15 Temmuz resmi tatili ile birleştirilmesi sonrası tatil toplamda 9 güne çıkmıştı. Resmi kurumlarda, banka ve noterlerde işi olan vatandaşlar aramalarını hızlandırdı. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da resmi kurumlar, bankalar ve noterler açık mı?

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Türkiye Aşkına" temasıyla Türkiye genelinde ve yurt dışında geniş kapsamlı anma etkinlikleri düzenlenecek. Peki, 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da resmi kurumlar, bankalar ve noterler açık mı?

15 Temmuz resmi tatil mi: 
Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmî tatildir. 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi.

15 Temmuz'da bankalar, noterler, devlet kurumları tatil mi:
15 Temmuz'da resmi kurumlar, bankalar ve noterler kapalı oluyor. Resmi tatil sonrası hafta sonu tatilinin de araya girmesi ile birlikte resmi kurumlar, bankalar ve noterler 18 Temmuz pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü önemi
İlk kez 15 Temmuz 2017'de kutlanan Demokrasi ve Millî Birlik Günü için Türkiye Büyük Millet Meclisi özel gündemle toplandı. Türkiye'nin tüm illerinde gün boyu 'demokrasi nöbeti' tutuldu. İstanbul'da Kısıklı, Altunizade ve Çengelköy'den başlayan ve binlerce kişinin katıldığı Millî Birlik Yürüyüşü, Boğaziçi Köprüsü üzerinde kurulan etkinlik alanında son buldu. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanında bir konuşma yaptı. Gece saatlerinde Türkiye'deki tüm camilerde sela okundu.

16 Temmuz'un ilk saatlerinde Ankara'daki Birinci Meclis Binası'ndan başlayıp TBMM'de sona eren Millî Birlik Yürüyüşü düzenlendi. TBMM önünde cumhurbaşkanı ve meclis başkanının da katıldığı bir anma töreni yapıldı.

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