Beyoğlu'ndaki Yahudi mezarlığına saldırı tek yıktılar İbrahim Kalın'dan tepki

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hasköy Mezarlığı’nda Yahudilere ait mezar taşları kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.

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İstanbul Beyoğlu'ndaki Hasköy Mezarlığı'nda 36 mezar taşı tahrip edildi. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, olayla ilgili olarak yayınladığı açıklamada "Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, 36 mezar taşının kırıldığı olayla ilgili olarak sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklama yayınladı.

Konuyu ilgili birimlere ilettiklerini belirten Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nın açıklamasında "Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz." ifadelerine yer verildi.

İbrahim Kalın'dan tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medyadan yaptığı açıklamasında Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nı etiketleyerek "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti. Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsade etmeyeceğiz." dedi.