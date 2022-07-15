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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 15 Temmuz mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 15 Temmuz mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Kalın, "Milletimizin dayanışma ruhu, her türlü uluslararası destekli terör grubunun planlarını boşa çıkaracak güçtedir" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümüne ilişkin basın açıklaması yaptı.

15 Temmuz gecesinin tarihin en karanlık gecelerinden birine dönüşebileceğini, Türk milletinin bir destan yazdığını vurgulayan Kalın, şu sözleri kullandı:

"O gece milli iradeye canı pahasına sahip çıkan halkımızın kahramanlığına ve FETÖ'cü hainlerin ve destekçilerinin karanlık yüzüne tüm dünya tanık olmuştur.

Milletimizin dayanışma ruhu, her türlü uluslararası destekli terör grubunun planlarını boşa çıkaracak güçtedir. O geceki cesaretimiz, dik duruşumuz, birliğimiz ve kararlılığımız aynı heyecanla devam etmektedir.

"Koynunuzda beslediğiniz yılan dönüp bir gün sizi de sokacaktır"

Devletimizin ve milletimizin ortak düşmanı olan FETÖ ile mücadelemiz kararlı bir şekilde sürdürülecektir. Darbe kalkışmasında bulunanlar dünyanın hiçbir yerinde güvende olamayacaktır. Dini ve manevi değerleri istismar ve tahrif ederek bir ihanet şebekesi, sapkın bir inanç ve Türkiye düşmanlarının maşası haline gelen FETÖ’ye karşı her zemin ve satıhta mücadelemiz devam edecektir. FETÖ’ye ülkelerinde kucak açanlara, göz yumanlara ve onları Türkiye’ye karşı kullanmaya çalışanlara çağrımızı yineliyoruz: Koynunuzda beslediğiniz yılan dönüp bir gün sizi de sokacaktır. Bu zehirli yapıdan bir an evvel kurtulun.

15 Temmuz Destanı'nın yıl dönümünde şehitlerimizi hürmetle, minnetle ve rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz ruhuyla Türkiye aşkına gayretle çalışmaya devam edeceğiz."

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