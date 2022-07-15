Flaş iddia! Galatasaray istedi Fenerbahçe'yi seçti! İmza için Türkiye'ye geliyor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin girdiği transfer yarışında kazanan Sarı-Lacivertliler olmak üzere... Sky İtalia, Brezilya asıllı İtalya orta saha oyuncusu Joao Pedro'nun, Kanarya'yı seçtiğini ve cumartesi günü sağlık kontrolleri ve imza için Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

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Galatasaray ve Fenerbahçe kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalarına devam ederken, daha önce birçok kez olduğu gibi yine transferde karşı karşıya gelmişti.

Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi Cagliari'de forma giyen Joao Pedro için Çizme ekibi ve İtalyan hücumcuyla uzun süredir görüşüyordu. Ancak taraflar arasında pazarlıklarda bir türlü anlaşmaya varılamayınca Fenerbahçe de transfer yarışına dahil oldu.

Başkan Ali Koç ve ekibi, 30 yaşındaki oyuncu için devreye girerken, görüşmelerde büyük mesafe katetmişti. Sky İtalia da bu gece Fenerbahçe'nin, Pedro transferini bitirmeye çok yakın olduğunu, yıldız ismin Sarı-Lacivertliler'i tercih ettiğini iddia etti.

Haberde; Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun cumartesi günü sağlık kontrolleri ve imza için Türkiye'ye geleceği de belirtildi.

Joao Pedro geçen sezon 39 maça çıkıp, 13 gol, 4 asistle oynamıştı. Cagliari'nin küme düşmesi sonrasında yıldız isim takımdan ayrılmak istiyordu.

Orta sahada oyun kurucu

Oyun kurucu olarak görev yapan Joao Pedro, 1 Eylül 2014 tarihinde Portekiz ekibi Estoril Praia’dan Cagliari’ye 1.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Cagliari ile 270 resmi maça çıkan Joao Pedro, 86 gol atarken, 28 de asist yaptı.

Joao Pedro, İtalya Milli Takımı formasını 24 Mart 2022’de Kuzey Makedonya’ya karşı oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off maçında 1 dakika giydi. İtalya’nın Türkiye ile 29 Mart 2022’de oynadığı hazırlık maçının da kadrosunda yer alan 30 yaşındaki futbolcu, oyuna girmemişti.