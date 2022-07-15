ABD Başkanı Joe Biden Filistin ziyareti Gazze’de protesto edildi

ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail’in ardından yapacağı Filistin ziyareti Gazze’de protesto edilerek, ABD'nin İsrail işgalini destekleme politikasına tepki gösterildi. Göstericiler, İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafları balonla gökyüzüne bıraktı.

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ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı olan İsrail’de temaslarına devam ederken, ikinci durağı olan Filistin’de Biden’ın yapacağı ziyaret protesto edildi. Filistin’in Gazze kentinde onlarca kişi ellerinde pankartlar ve Filistin bayrakları ile sokağa inerek, Biden’ın İsrail’in ardından yapacağı Filistin ziyaretini protesto ederek, ABD'nin İsrail işgalini destekleme politikasına tepki gösterdi.

Öldürülen çocukların fotoğrafları gökyüzüne bırakıldı

Sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganların atıldığı protesto sırasında, İsrail güçleri tarafından öldürülen Filistinli çocuklarının fotoğraflarını taşıyan yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

“ABD Başkanı Joe Biden, hayır hoş gelmediniz”

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil al-Hayya yaptığı konuşmada, Biden’ın ziyaretine tepki göstererek, “ABD Başkanı Joe Biden, hayır hoş gelmediniz” dedi.

ABD yönetiminin İsrail işgalinin en büyük destekçisi olduğunu vurgulayan al-Hayya, ABD'nin İsrail işgalindeki suç ortaklığını ve Filistinlilere yönelik politikalarını kınadı.

“Biden, Filistinlilere sahte vaatlerle gelecek”

Biden’ın Filistinlilere sahte vaatlerle geleceğini aktaran al-Hayya, “ABD yönetiminin kararları bizi Arap kökenlerimizden ayırmada başarılı olamayacak" ifadelerini kullanarak, aldatıcı ve sahte ABD vaatlerine güvenilmemesi gerektiğini vurguladı. Al-Hayya ayrıca, ABD yönetiminin, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde 11 Mayıs’ta İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Akleh’nin ölümünde İsrail'i aklamaya çalıştığını öne sürdü.