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Filenin Sultanları Tayland'ı rahat geçti! Yarı finaldeki rakibimiz belli oldu

Filenin Sultanları Tayland'ı rahat geçti! Yarı finaldeki rakibimiz belli oldu

Filenin Sultanları, 2022 Milletler Ligi çeyrek finalinde Tayland'ı 3-1 yenerek yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu.

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Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi’nin son yarı finalisti Filenin Sultanları oldu. Çeyrek finallerin son maçının kazananı, Tayland’ı 3-1’lik set üstünlüğü ile mağlup eden Türkiye, ayrıca son yarı finalist oldu. Yarı finalin ilk maçı Türkiye ile İtalya arasında 16 Temmuz’da Ankara Spor Salonunda oynanacak.

Salon: Ankara Spor Salonu
Hakemler: Myoi Sumie (Japonya), Rene Karina Noemi (Arjantin)
Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar (Şebnem Simge Aköz, Elif Şahin, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu
Tayland: Guedpard Pornpun, Moksri Cahtchu-on, Bundesak Jarasporn, Kokram Pimpichaya, Kongyot Ajcharaporn, Bamrungsuk Hattaya (Pannoy Piyanut, Boonlert Tichaya, Pairoj Supattra, Janthawisut Sasipapro, Sooksod Thanacha, Manajki Sirima
Setler: 23-25, 25-15, 25-18, 25-21
Süre: 101 Dakika (25, 27, 23, 26)

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