BIST 2.382
DOLAR 17,48
EURO 17,51
ALTIN 958,51
HABER /  GÜNCEL

Bakan Koca duyurdu: Hastanelerde yeni güvenlik uygulamasına geçildi

Bakan Koca duyurdu: Hastanelerde yeni güvenlik uygulamasına geçildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık kurumlarının güvenliği için atılacak yeni adımı duyurdu. Koca, kapı güvenliği sistemlerinin yakın zamanda ülke genelinde kurulacağını açıkladı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı atılan adımlara yenilerinin ekleneceğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Koca ülke geneline yayılacak uygulamaların haberini verdi.

"Hızla ülke geneline yayılacak"
Bakan Koca açıklamasında "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fethiye’de tekne battı: 6 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı
Fethiye’de tekne battı: 6 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı
ABD merkezli şirketin anketinde İstanbul Havalimanı dünya devlerini geride bıraktı
ABD merkezli şirketin anketinde İstanbul Havalimanı dünya devlerini geride bıraktı
Yasal takibe düşmüş kredi kartı sahibi sayısı arttı
Yasal takibe düşmüş kredi kartı sahibi sayısı arttı
Özgür Demirtaş uyardı: Türkiye için iyi değil çok kötü
Özgür Demirtaş uyardı: Türkiye için iyi değil çok kötü
Shell'den ürküten açıklama geldi! Doğal gaz karneyle verilecek
Shell'den ürküten açıklama geldi! Doğal gaz karneyle verilecek
Mesut Özil, Başakşehir'e imzayı attı! Ali Koç'a imalı sözler! Buraya mutlu olmaya geldim...
Mesut Özil, Başakşehir'e imzayı attı! Ali Koç'a imalı sözler! Buraya mutlu olmaya geldim...
Antalya'da safari gezisi faciaya dönüştü can pazarı kuruldu 2 ölü 8 yaralı
Antalya'da safari gezisi faciaya dönüştü can pazarı kuruldu 2 ölü 8 yaralı
İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak İstanbul Valiliği duyurdu
İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak İstanbul Valiliği duyurdu
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi
Diyanet'ten 15 Temmuz genelgesi 'Din istismarı' anlatılacak
Diyanet'ten 15 Temmuz genelgesi 'Din istismarı' anlatılacak