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Özgür Demirtaş uyardı: Türkiye için iyi değil çok kötü

Özgür Demirtaş uyardı: Türkiye için iyi değil çok kötü

Dolar kurunun Euro kurunu geçmesinin Türkiye ekonomisine etkileri kaygıyla izleniyor. Dolar euro eşitlenmesi dünya piyasalarını da şaşkına çevirmişti. Bunun Türkiye'ye olan etkilerini Özgür Demirtaş yorumladı.

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Ekonomist Özgür Demirtaş, küresel tüm para birimlerine karşı değerlenen dolar kurunun euro kurunu da geçmesini “çok kötü” olarak değerlendirdi.

Dolar kuru geçtiğimiz gün, 20 yılın ardından Euro kuru ile eşitlenmişti. Bu durumda 1 dolar 1 Euro'ya eşitlenirken, ABD'nin dün enflasyon verilerinin ardından dolar eşitliği bozdu ve Euro kurundan daha değerli konuma gelmişti.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş da bu durumu değerlendirdi. Euro’nun dolar kuru karşısında erimesinin Türkiye için çok kötü olduğu yorumlayan Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından, “Euro’nun dolar karşısında erimesi Türkiye için iyi değil çok kötü. Türkiye malını Avrupa’ya satar (Euro ile), hammaddesini ise Dolar ile alır. Euro Dolar düştükçe bu Türkiye’nin zararına olur. Net mi?” ifadelerini yazdı.

Dolar kuru şu saatlerde (16:40) 17,48 TL’den işlem görürken Euro kuru ise 17,43 TL seviyesinde hareket ediyor.

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