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Birleşmiş Milletler Nijerya'da 26 bin kişiye gıda yardımı yaptı

Birleşmiş Milletler Nijerya'da 26 bin kişiye gıda yardımı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın yoğun olduğu kuzeydoğu bölgesinde 26 bin kişiye gıda yardımı sağladı.

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Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, yaptığı açıklamada, BM insani yardım ortaklarının geçen hafta Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Rann kasabasında 26 bin kişiye gıda yardımı sağladığını belirtti.

Haq, Rann kasabasının yardım görevlileri için en zorlu ortamlardan biri olduğunun altını çizdi.

İnsani yardım kuruluşlarının son yıllarda Rann bölgesinde "ayak izlerini" azaltmak zorunda kaldığını vurgulayan Haq, "Örneğin, büyük bir uluslararası sağlık ortağı, saldırı riskinin artmasının ardından haziranda Rann'daki çalışmalarını askıya aldı." dedi.

4 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor

Haq, Nijerya'nın Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde yaklaşık 4,1 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

Kaynak sıkıntısı nedeniyle mayıs sonu itibarıyla eyaletlerde sadece 1,2 milyon kişinin gıda yardımı aldığını aktaran Haq, yardım kuruluşlarının 2022'nin ilk çeyreğinde yaklaşık 1,8 milyon kişiye ulaştığını kaydetti.

Haq, bunun, 1,1 milyar dolar gerektiren 2022 İnsani Müdahale Planı'nın yüzde 25'ten daha az finanse edilmesine rağmen yapıldığını söyledi.

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