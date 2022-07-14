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İç çamaşırı iddiası Bakan Varank'ı kızdırdı isimlerini yazdı terbiyeden de nasibini almamış dedi

İç çamaşırı iddiası Bakan Varank'ı kızdırdı isimlerini yazdı terbiyeden de nasibini almamış dedi

Sosyal medyada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile kendini 'İYİ Parti Mahalle Başkanı' olarak tanıtan Serhat Seçilmiş arasında ilginç bir 'iç çamaşırı' tartışması yaşandı. Varank'ın giydiği iç çamaşırlarının ithal olduğunu iddia eden Seçilmiş'e karşı Varank, kullandığı yerli iç çamaşırı firmaların isimlerini yazdı.

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Twitter hesabında kendini 'İYİ Parti Mahalle Başkanı' olarak tanıtan Serhat Seçilmiş adlı kullanıcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 2021 yılında "BİZ AÇTIK!" notuyla paylaştığı bir videoya yanıt verdi.

Bakan Varank'ın, yatırımları anlattıkları videoyu paylaşan Seçilmiş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Anlat anlat heyecanlı oluyor! Giydiğimiz donun lastiğini bile ithal ederken önündeki kağıttan okuyacağına içindeki donun markasına bak ilk önce!"

cahil, terbiyeden de nasibini almamış
Bakan Varank, Seçilmiş'in tepkisini karşılıksız bırakmadı. Varank da Seçilmiş'in gönderisini kendi hesabından paylaşarak şöyle yanıt verdi:

"Türkiye'nin tekstil ve konfeksiyonda milyarlarca dolar dış ticaret fazlası verdiğini bilmeyecek kadar cahil, terbiyeden de nasibini almamış bu iyi parti mahalle başkanına müsadenizle cevap vereceğim...

Jiber: Diyarbakır firması.

Blackspade: İzmir firması."

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