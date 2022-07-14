Twitter'a erişim sorunu! Uzun süredir giriş yapılamıyor

Twitter'da erişim sıkıntısı yaşanıyor. Twitter'daki erişim sorunuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Twitter'da erişim sıkıntısı yaşanıyor. Kullanıcılar anasayfa üzerinde "Bir sorun oluştu" hatasıyla karşılaşıyor. Downdetector, ABD'de de binlerce kesinti raporunun olduğunu aktardı.

Twitter'da bazı kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor. Anasayfa akışında "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene. Yeniden dene" ve "Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim" uyarıları çıkıyor.

Twitter'daki erişim sorunuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.