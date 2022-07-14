Ekrem İmamoğlu'na pankartlı protesto sosyal medyada viral oldu: İstanbul'a hoş geldin İmamoğlu

İSTANBUL'daki yoğun yağışta tatilde olmasıyla eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne asılan pankart ile protesto edildi.

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İstanbul geçtiğimiz hafta şiddetli sağanak yağışa maruz kaldı. Yağışın etkisiyle birçok semtte su baskınları yaşandı. Özellikle Esenyurt'ta yaşanan baskınlarda birçok ev ve iş yeri su altında kaldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yağan aşırı yağış sonrası İstanbul'a gelmeyerek tatiline devam etmesi büyük tepkiye neden oldu.

İBB başkanı tatilini bitirip bugün İstanbul'a döndü.

Konuya ilişkin açıklamalar yapmak üzere belediyenin Saraçhane'deki binasına gelen İmamoğlu sürprizle karşılaştı.

"İstanbul'a hoş geldin İmamoğlu"

İstanbul'da yaşananlar sırasında belediye başkanının şehir dışında olmasını protesto edenler binanın önündeki korkuluklara "İstanbul'a hoş geldin İmamoğlu" pankartı astı.

Pankartın görüntüleri sosyal medyada bir anda viral oldu.