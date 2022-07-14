47 yaşındaki Pınar Altuğ leopar desenli bikinisiyle fena yakalandı! Genç kızlara taş çıkardı...

Uzun zamandır bikinili fotoğraf vermemek için büyük çaba gösteren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, leopar desenli bikinisi ile fena yakalandı. Pınar Altuğ ailesi ile tatilin keyfini çıkarıyor. Pınar Altuğ, 2008 yılında kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan'la hayatını birleştirdi. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın bu mutlu evliliğinden 2009 yılında Su adında bir de kızları dünyaya geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmayı başarıyor.