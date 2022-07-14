47 yaşındaki Pınar Altuğ leopar desenli bikinisiyle fena yakalandı! Genç kızlara taş çıkardı...
Bir döneme damga vuran "Çocuklar Duymasın" daki Meltem rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile dünya evine girmişti. Çift kızları Su'yu kucaklarına almışlardı. Sosyal medyayı kullanan ünlüler arasında yer alan Altuğ şimdilerde ailesiyle tekne tatilinde yazın tadını çıkarıyor. Bikinili haliyle kameralara takılmamak için çaba sarf eden güzel oyuncu önceki gün leopar bikinisiyle fena yakalandı.
Bir dönem ekranların beğeniyle izlenen dizisi "Çocuklar Duymasın" da Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile hayatını birleştirmiş, kızları Su'yu kucaklarına almışlardı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Altuğ şimdilerde ailesiyle tekne tatili yapıyor. Bikinili haliyle kameralara takılmamak için çaba sarf eden güzel oyuncu önceki gün leopar bikinisiyle fena yakalandı. 47 yaşındaki Altuğ fit vücuduyla genç kızlara taş çıkardı...
Uzun zamandır bikinili fotoğraf vermemek için büyük çaba gösteren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, leopar desenli bikinisi ile fena yakalandı. Pınar Altuğ ailesi ile tatilin keyfini çıkarıyor. Pınar Altuğ, 2008 yılında kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan'la hayatını birleştirdi. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın bu mutlu evliliğinden 2009 yılında Su adında bir de kızları dünyaya geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmayı başarıyor.
Kış sezonunda karavan, yaz aylarında ise tekne tatili yapan Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile neredeyse çok az yere ayak basıyor. Pınar Altuğ, önceki gün bir sitenin iskelesinde leopar desenli bikinisiyle görüntülendi.
Pınar Altuğ, önceki gün bir sitenin iskelesinde leopar desenli bikinisiyle görüntülendi. 47 yaşındaki Pınar Altuğ fit hali ile bakışları üzerine toplamayı başardı...