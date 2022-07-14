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Antalya'da safari gezisi faciaya dönüştü can pazarı kuruldu 2 ölü 8 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da safari gezisi faciaya dönüştü can pazarı kuruldu 2 ölü 8 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde safariye giden turistlerin bulunduğu cip, Manavgat Barajı yolunda 200 metrelik şarampole yuvarlandı. Cip şoförü olay yerinde yaşamını yitirirken, yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen 1 kadın da hastanede öldü.

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Kaza, sabah saatlerinde Side Mahallesi'nde meydana geldi. Oymapınar Barajına safariye gittikten sonra Manavgat Barajında bulunan restorana yemek için giden turistleri taşıyan Hacı Bölükbaşı Dinç’in kullandığı 07 NZP 12 plakalı safari cipi, baraj yolunda yaklaşık 200-250 metrelik şarampole yuvarlandı

Kazada safari cipini kullanan Hacı Bölükbaşı Dinç (66) olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan 5’i Türk 9 turist araçtan etrafa savrularak yaralandı.

Yaralılar 200 metre taşındı
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, 200-250 metre mesafeden sağlık, itfaiye, jandarma ekibi ve vatandaşların yardımıyla ambulansların bulunduğu yere taşınırken, yaralılardan bir tanesinin sağlıkçının omuzunda bir süre taşındıktan sonra traktörün arkasında bulunan sele üzerine konulmak suretiyle yukarı taşındığı gözlendi.

Yaralılar etrafa savruldu
Kazanın ardından araç bir hendeğe takılarak durabilirken, araçta bulunan turistler etrafa savruldu. Yaralılara sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarmalar yardım etmeye çalışırken kazanın meydana geldiği yerin yakınında evi ve bahçesi bulunan vatandaşlar da yardıma koştu. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.
Ambulansların tamamının olay yerinden ayrılmasının ardından kaza yerinden yola taşınan bir yaralı, ambulans gelene kadar üzerine perde örtülmek suretiyle güneşten korunmaya çalışıldı.

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