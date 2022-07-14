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İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak İstanbul Valiliği duyurdu

İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak İstanbul Valiliği duyurdu

İstanbul'da yarın (15 Temmuz) bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, bu güzergahlara ilişkin bilgilendirme yaptı.

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İstanbul Valiliği, 15 Temmuz programı dolayısıyla yarın kapatılacak yollara ilişkin bilgilendirme yaptı.

Valilik açıklamasında, "Fatih Saraçhane’de 15 Temmuz’da düzenlenecek anma programı kapsamında saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır" denildi.

Kapatılacak yollar şöyle:

Macar Kardeşler Caddesi (İBB Önünden Çift Taraflı Kapanacak)

İtfaiye Caddesi


Büyük Karaman Caddesi

Kavalalı Sokak Macar Kardeşler İstikameti

Dolap Caddesi Horhor Caddesi Kesişimi Kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi
İstikametine Horhor Caddesi Kapatılacak

Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi Kesişimi Kavşaktan Saraçhane İstikametine Kapatılacak
Alternatif yollar şöyle:

Atatürk Bulvarı

Akdeniz Caddesi

Balat Sahil Yolu

Vatan Caddesi

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