İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak İstanbul Valiliği duyurdu

İstanbul'da yarın (15 Temmuz) bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, bu güzergahlara ilişkin bilgilendirme yaptı.Abone ol
İstanbul Valiliği, 15 Temmuz programı dolayısıyla yarın kapatılacak yollara ilişkin bilgilendirme yaptı.
Valilik açıklamasında, "Fatih Saraçhane’de 15 Temmuz’da düzenlenecek anma programı kapsamında saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır" denildi.
Kapatılacak yollar şöyle:
Macar Kardeşler Caddesi (İBB Önünden Çift Taraflı Kapanacak)
İtfaiye Caddesi
Büyük Karaman Caddesi
Kavalalı Sokak Macar Kardeşler İstikameti
Dolap Caddesi Horhor Caddesi Kesişimi Kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi
İstikametine Horhor Caddesi Kapatılacak
Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi Kesişimi Kavşaktan Saraçhane İstikametine Kapatılacak
Alternatif yollar şöyle:
Atatürk Bulvarı
Akdeniz Caddesi
Balat Sahil Yolu
Vatan Caddesi