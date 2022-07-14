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Shell'den ürküten açıklama geldi! Doğal gaz karneyle verilecek

Shell'den ürküten açıklama geldi! Doğal gaz karneyle verilecek

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşanan gaz krizinde Avrupa'yı zor günler bekliyor. Bu kış doğal gazın karneyle verilebileceği açıklaması geldi.

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Ulusötesi enerji devi Royal Dutch Shell'in üst yöneticisi Ben van Beurden, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bu kış doğalgazı karneyle verme yoluna başvurmaları gerekebileceğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusların Rusya’nın çıkarlarına uygun olmayacak biçimde bir askeri çatışmada yer almalarını ceza kapsamına alan yasayı onayladı.

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, İstanbul'daki tahıl konulu toplantıda Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın muhtemel bir anlaşmanın bazı unsurlarını oluşturmayı başardığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rusya'nın Ukrayna tahılının çıkarılmasını engellemediğini, bunun için Kiev'in kontrol ettiği limanları mayınlardan temizlemesi gerektiğini söyledi.

Alman İşverenler Sendikası Başkanı Rainer Dulger, Rusya'dan doğalgaz tedarikinin tamamen kesilmesi halinde ülkenin 'eşi benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya kalacağını' söyledi.

Kahovka bölgesindeki askeri-sivil yönetimin başkanı Vladimir Leontyev, Ukrayna ordusunun saldırıları neticesinde Novaya Kahovka’nın yarısının imha edildiğini söyledi.

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