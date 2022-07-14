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ABD merkezli şirketin anketinde İstanbul Havalimanı dünya devlerini geride bıraktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
ABD merkezli şirketin anketinde İstanbul Havalimanı dünya devlerini geride bıraktı

İSTANBUL Havalimanı, ABD merkezli Travel and Leisure dergisinin yaptığı ankette ikinci sırada yer aldı. Dünyanın önde gelen havalimanları, İstanbul'un gerisinde kaldı.

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İstanbul Havalimanı, New York merkezli dünyaca ünlü Travel and Leisure dergisinin ‘Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı’ anketinde, okuyucularının oylarıyla belirlenen listeye 94.06 puanla ikinci sırada girme başarısı gösterdi.

Dergi okuyucularının oylarıyla belirlenen listede 94.06 puanla ikinci sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı’nın, ilk sırada yer alan Singapur Changi Havalimanı ile olan puan farkını geçen yıla göre daha azalttığı da dikkatlerden kaçmadı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde New York merkezli dünyaca ünlü seyahat dergisi Travel and Leisure’ın her yıl düzenlediği ‘Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı’ anketinde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İGA İstanbul Havalimanı Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı’ndan biri seçildi.

Dünya devlerini geride bırakan İstanbul Havalimanı, dergi okuyucularının oylarıyla belirlenen anket sonucuna göre Hamad Uluslararası Havalimanı (Katar), Dubai Uluslararası Havalimanı, Incheon Uluslararası Havalimanı (Güney Kore), Hong Kong Uluslararası Havalimanı, Zürih Havalimanı (İsviçre), Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı (Birleşik Arap Emirlikleri), Haneda Uluslararası Havalimanı (Japonya), Kopenhag Havalimanı (Danimarka) gibi dünyanın önde gelen havalimanlarını geride bırakarak Singapur Changi Havalimanı’nın ardından ikinci sırada yer aldı.

Havalimanları bir çok kritere göre değerlendiriyor

25 Ekim 2021 tarihinde başlayan oylama 28 Şubat 2022’de sona ererken İGA İstanbul Havalimanı’nın dergi okuyucularından aldığı 94.06 puanla oy oranını geçen yıla göre daha da artırdığı dikkat çekti. İGA İstanbul Havalimanı için bir okuyucu, “İstanbul Havalimanı, başlı başına bir varış noktası gibi ve bir yere seyahat edecekmiş gibi hissetmiyorsunuz” açıklamasında bulundu. Travel and Leisure dergisi okurlarının görüşlerine göre belirlenen Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı kategorisinde; havalimanları, erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendiriliyor ve sonuçlar bu kriterlere göre açıklanıyor.

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