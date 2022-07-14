Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da vatandaşları Saraçhane'ye davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Saraçhane Meydanı'nda düzenlenecek programa tüm vatandaşları davet etti.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz mesajı paylaştı.
Erdoğan, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız" dedi.
Şanlı mücadelenin ve aziz şehitlerin yad edileceği buluşmaya tüm vatandaşları davet etti.