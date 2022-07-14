BIST 2.382
DOLAR 17,48
EURO 17,51
ALTIN 958,51
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da vatandaşları Saraçhane'ye davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da vatandaşları Saraçhane'ye davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Saraçhane Meydanı'nda düzenlenecek programa tüm vatandaşları davet etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz mesajı paylaştı.

Erdoğan, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz’un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı’nda olacağız" dedi. 

Şanlı mücadelenin ve aziz şehitlerin yad edileceği buluşmaya tüm vatandaşları davet etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Koca duyurdu: Hastanelerde yeni güvenlik uygulamasına geçildi
Bakan Koca duyurdu: Hastanelerde yeni güvenlik uygulamasına geçildi
Fethiye’de tekne battı: 6 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı
Fethiye’de tekne battı: 6 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı
İstanbul Aydos Ormanı'nda yangın! Ekipler hemen müdahale etti
İstanbul Aydos Ormanı'nda yangın! Ekipler hemen müdahale etti
Yasal takibe düşmüş kredi kartı sahibi sayısı arttı
Yasal takibe düşmüş kredi kartı sahibi sayısı arttı
Eren Abluka Operasyonunda biri gri kategoride 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Eren Abluka Operasyonunda biri gri kategoride 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Shell'den ürküten açıklama geldi! Doğal gaz karneyle verilecek
Shell'den ürküten açıklama geldi! Doğal gaz karneyle verilecek
Mesut Özil, Başakşehir'e imzayı attı! Ali Koç'a imalı sözler! Buraya mutlu olmaya geldim...
Mesut Özil, Başakşehir'e imzayı attı! Ali Koç'a imalı sözler! Buraya mutlu olmaya geldim...
Antalya'da safari gezisi faciaya dönüştü can pazarı kuruldu 2 ölü 8 yaralı
Antalya'da safari gezisi faciaya dönüştü can pazarı kuruldu 2 ölü 8 yaralı
İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak İstanbul Valiliği duyurdu
İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak İstanbul Valiliği duyurdu
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi