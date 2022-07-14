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Ülkeden kaçan Sri Lanka Devlet Başkanı e-mail yoluyla istifa etti

Ülkeden kaçan Sri Lanka Devlet Başkanı e-mail yoluyla istifa etti

Sri Lanka’da ekonomik krizin ardından yaşanan protestolar nedeniyle Singapur’a kaçan Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın e-mail yoluyla istifa mektubunu Sri Lanka Parlamento Başkanına yolladığı bildirildi.

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Sri Lanka’da geçtiğimiz günlerde ekonominin çöktüğünün açıklanmasının ardından patlak veren protestolar sonrası Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkeyi terk etmişti. Maldivler’e ardından da Singapur’a geçen Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın, e-mail yoluyla istifa mektubunu Sri Lanka Parlamento Başkanına yolladığı bildirildi.
Rajapaksa'nın Singapur'a varmasından kısa bir süre sonra gönderilen mektubun e-posta biçiminde kabul edilip edilmeyeceği henüz net değil. Parlamento Başkanının Ofisinden bir kaynak, Rajapaksa'nın istifasının anayasal olarak zorunlu kılınan süreç tamamlandıktan sonra açıklanacağını ifade etti.

Protestolarda 1 kişi öldü, 84 kişi yaralandı
Başbakan Ranil Wickremesinghe’nin 30 gün boyunca geçici Devlet Başkanlığı görevine getirilmesiyle ülkede tansiyon yeniden yükselmiş, protestocular Başbakanlık ofisini basmıştı. Gösteriler sırasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

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