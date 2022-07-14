Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kim Min-jae'nin yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe, Güney Koreli stoperi Kim Min Jae için Fransız ekibi Rennes ile anlaşma sağladı.Abone ol
Adı birçok kulüple anılan Kim Min-jae'in yeni takımı belli oldu.
Geçen sezon başında Çin'den Fenerbahçe'ye transfer olan Güney Koreli savunmacı sergilediği performansla kısa sürede Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.
Birçok Avrupa kulübünün radarında olan Kim Min-jae yeni sezonda Ligue 1'de top koşturacak.
Kim Min-jae Rennes yolcusu
Fransız ekibi Rennes, Kim Min-jae için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
Bir süredir oyuncuyla ilgilenen Rennes, sarı-lacivertli kulüple finansal şartlarda mutabakata vardı.
Bu gelişmenin ardından oyuncunun sağlık kontrolleri ve imza için Fransa'ya gitmesi bekleniyor.
Fenerbahçe, Min-jae transferinden ne kadar kazanacak?
Rennes'e transferi an meselesi olan Kim Min-jae'in bonservis bedeli belli oldu.
Rennes, oyuncunun kontratındaki serbest kalma bedelini devreye soktu. Fransız ekibi bu transfer için Fenerbahçe'ye 18 milyon euro ödeyecek.