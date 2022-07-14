Sağlık Bakanı Koca'dan "Doktorlar saygıyı hak ediyor" paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların saygıyı hak ettiğini belirterek, "Biz saygımızı gösterelim." çağrısında bulundu.

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, #DoktorumaSaygı etiketini kullanarak şunları kaydetti:

"Bir doktorun, 'Bu hasta da sancıları hak ediyor' dediği duyulmuş mu? 'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' cümlesi, suçun, kıymet bilmezliğin ta kendisidir. Doktorlar saygıyı hak ediyor. Biz saygımızı gösterelim."

Bakan Koca'dan duygulandıran Doktor Ekrem Karakaya paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dr. Karakaya'nın toprağa verilmesinin yedinci gününde duygusal bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: "Doktor Ekrem’i toprağa verişimizin yedinci günü. Kabiliyetli bir hekim, bir aydın, bir halk adamı ve “Dolu Başaklar Gibi” mütevazı bir insan… 6 Temmuzda, görevi başında uğradığı silahlı saldırıyla aramızdan ayrıldı. Ona bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz."