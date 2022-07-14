ABD Başkanı Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump, hayatını kaybetti. Ivana Trump, Donald Trump'ın çocuklarından Ivanka, Eric ve Donald Trump JR.'ın annesiydi.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump, hayatını kaybetti. Ivana Trump, Donald Trump'ın çocuklarından Ivanka, Eric ve Donald Trump JR.'ın annesiydi.

Donald Trump yaptığı açıklamada, "Ivana Trump'ın New York'taki evinde vefat ettiğini onu seven herkese bildirmekten çok üzgünüm" dedi.

Trump, "Harika ve ilham verici bir hayat süren harika ve güzel bir kadındı. Gururu ve sevinci üç çocuğu Donald Jr., Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz gibi onlarla gurur duyuyordu. Onunla gurur duyuyorum. Huzur içinde yat Ivana!" sözlerini paylaştı.