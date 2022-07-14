BIST 2.382
DOLAR 17,47
EURO 17,50
ALTIN 960,49
HABER /  DÜNYA

Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump hayatını kaybetti

Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump hayatını kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump, hayatını kaybetti. Ivana Trump, Donald Trump'ın çocuklarından Ivanka, Eric ve Donald Trump JR.'ın annesiydi.

Abone ol

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump, hayatını kaybetti. Ivana Trump, Donald Trump'ın çocuklarından Ivanka, Eric ve Donald Trump JR.'ın annesiydi.

Donald Trump yaptığı açıklamada, "Ivana Trump'ın New York'taki evinde vefat ettiğini onu seven herkese bildirmekten çok üzgünüm" dedi.

Trump, "Harika ve ilham verici bir hayat süren harika ve güzel bir kadındı. Gururu ve sevinci üç çocuğu Donald Jr., Ivanka ve Eric'ti. Hepimiz gibi onlarla gurur duyuyordu. Onunla gurur duyuyorum. Huzur içinde yat Ivana!" sözlerini paylaştı.

ÖNCEKİ HABERLER
MHP'den istifa eden Milletvekili Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet
MHP'den istifa eden Milletvekili Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet
Sağlık Bakanı Koca'dan "Doktorlar saygıyı hak ediyor" paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan "Doktorlar saygıyı hak ediyor" paylaşımı
Beşiktaş'ta Valerien Ismael 6 futbolcu için kararını verdi
Beşiktaş'ta Valerien Ismael 6 futbolcu için kararını verdi
15 Temmuz'da 251 şehit için 251 hatmi şerif okunacak
15 Temmuz'da 251 şehit için 251 hatmi şerif okunacak
Donald Trump 2024 seçimlerinde yeniden aday oluyor
Donald Trump 2024 seçimlerinde yeniden aday oluyor
İtalya'da siyasi kriz: Başbakan Mario Draghi istifa etti, Cumhurbaşkanı reddetti
İtalya'da siyasi kriz: Başbakan Mario Draghi istifa etti, Cumhurbaşkanı reddetti
Doların ateşi sönmüyor: Dolar, Euro'yu geçti
Doların ateşi sönmüyor: Dolar, Euro'yu geçti
Ege Denizi açıklarında deprem
Ege Denizi açıklarında deprem
Ülkeden kaçan Sri Lanka Devlet Başkanı e-mail yoluyla istifa etti
Ülkeden kaçan Sri Lanka Devlet Başkanı e-mail yoluyla istifa etti
İngiltere'de yeni Başbakan kim olacak? O isim yine birinci oldu
İngiltere'de yeni Başbakan kim olacak? O isim yine birinci oldu