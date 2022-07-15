BIST 2.382
DOLAR 17,47
EURO 17,53
ALTIN 960,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Covid-19 belirtilerinin görülme sıklığı değişti: En sık görülen 20 semptom

Covid-19 belirtilerinin görülme sıklığı değişti: En sık görülen 20 semptom

İngiltere'de 17 bin 500 kişiden gelen verilere göre, Covid testi pozitif çıkanların en yaygın bildirdiği semptom artık boğaz ağrısı. Öne çıkan diğer belirtiler ise baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürük.

Abone ol

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) listesinde ilk sıralarda yer alan yüksek ateş ve koku/tat kaybı, son dönemdeki hastalarda eskisine göre çok daha nadir görülüyor.

Ses kısıklığı, hapşırma, yorgunluk, kas ağrısı ve baş dönmesi, sık bildirilen belirtilerden.
Zoe App adlı uygulamanın verilerine göre, öne çıkan 20 Covid belirtisi sırasıyla şöyle:

Boğaz ağrısı - %58 oranda bildirildi
Baş ağrısı - %49
Burun tıkanıklığı - %40
Kuru öksürük - %40
Burun akıntısı - %40
Balgamlı öksürük - %37
Ses kısılması - %35
Hapşırma - %32
Yorgunluk - %27
Kas ağrısı - %25
Baş dönmesi - %18
Lenf bezlerinin şişmesi - %15
Göz ağrısı - %14
Koku hissinde değişim - %13
Göğüs ağrısı - %13
Ateş - %13
Terleme - titreme - %12
Nefes darlığı - %11
Kulak ağrısı- %11
Koku kaybı - %10
BBC, bu tablonun diğer araştırmalarla da tutarlı olduğunu teyit etti.

İlgili Haberler
Haftalık coronavirüs tablosu açıklandı vaka sayısı artışı ürküttü
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstanbul'da dolunay Ayasofya ile bütünleşti görsel şölen sundu
Foto Galeri İstanbul'da dolunay Ayasofya ile bütünleşti görsel şölen sundu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Karabük'te Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis'e giren 4 kişi mahsur kaldı
Karabük'te Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis'e giren 4 kişi mahsur kaldı
Baba-oğul sünnet düğününde silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 6 yaralı
Baba-oğul sünnet düğününde silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 6 yaralı
Kocaeli'de demir çelik fabrikasında yangın çıktı
Kocaeli'de demir çelik fabrikasında yangın çıktı
Ekvador'da 6 büyüklüğünde deprem
Ekvador'da 6 büyüklüğünde deprem
Beşiktaş'ta Serdar Saatçı neden kadro dışı bırakıldı? Krizin perde arkası belli oldu!
Beşiktaş'ta Serdar Saatçı neden kadro dışı bırakıldı? Krizin perde arkası belli oldu!
Karabük'te feci kaza: Traktörün altında kalan 2 kişi öldü, yaralılar var
Karabük'te feci kaza: Traktörün altında kalan 2 kişi öldü, yaralılar var
Anahtarı evde unuttu, apartmana tırmanırken beton zemine düştü
Anahtarı evde unuttu, apartmana tırmanırken beton zemine düştü
Ankara'da hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: Yaralılar var
Ankara'da hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: Yaralılar var
ABD Başkanı Joe Biden Filistin ziyareti Gazze’de protesto edildi
ABD Başkanı Joe Biden Filistin ziyareti Gazze’de protesto edildi
PKK hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı
PKK hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı