Beşiktaş'ta Serdar Saatçı neden kadro dışı bırakıldı? Krizin perde arkası belli oldu!

Yeni sezon öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta Serdar Saatçı krizi yaşanıyor. Siyah-Beyazlıların Viktoria Plzen ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında patlak veren krizin perde arkası belli oldu. Peki Beşiktaş'ta Serdar Saatçı neden kadro dışı bırakıldı? İşte Serdar Saatçı krizinin tüm detayları...

Geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılan genç futbolcunun maç esnasında Valerien Ismael'le yaşadığı diyalog ve oyundan çıkması sonra yaşananların perde arkası belli oldu.

SABAH'ın haberine göre; İki sezon önce Beşiktaş A Takımı formasını sırtına geçiren Serdar Saatçı, daha sonra Sergen Yalçın, Önder Karaveli ve Valerien İsmael tarafından yeterli bulunmamıştı.

İsmael, yeni sezon öncesi kampta kendisini gösterme fırsatı verdiği 19 yaşındaki stoperi, Werder Bremen maçının ikinci devresinde sahaya sürdü.

Viktoria Plzen karşısında ise 72'de oyuna aldı. Ancak 82'de rakibini kovalamadığı için kızdı.

Ismael, "Böyle devam edeceksen, çık evine git" diyerek 84. dakikada kenara çekti.

İstanbul'da tek çalışacak

Morali bozulan, sinirlenen Serdar; hırsını soyunma odasının kapısından ve aynadan çıkardı.

Genç savunmacının isteksizliğinin arkasında yatan nedenin ise altyapıdan A takıma dahil edilen Badra Cisse ve Berkay Vardar gibi isimlerden sonra sahaya sürülmesi olduğu kaydedildi.

İsmael ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın otelde görüştüğü Serdar, bu toplantı sonrası kadro dışı bırakıldı.

Dün de sabah saatlerinde İstanbul'a döndü. Genç futbolcu takımdan ayrı çalışacak.

1 Soru-3 Cevap

19 yaşındaki Serdar Saatçı isteksiz tavırları nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Yorumunuz nedir?

Ali Gültiken

Stankovıc de beni oyundan almıştı

Genç oyunculara karşı teknik adamların bu tür davranışları olabiliyor. Bazen bunu ders vermek için, bazen de örnek olması için yapabiliyorlar. Benim futbol hayatımda bu tür bir yaşanmışlığım var. Genç takımdan yeni çıkmıştım, bir Fenerbahçe maçında teknik direktörümüz Stankovic beni oyuna almıştı. Sonra da istediğini yapmadığım için çıkarmıştı. Genç ve tecrübesiz bir oyuncu olarak sarsıcı bir olay. Ama ne olursa olsun profesyonellikte bunları geride bırakmak lazım. Bu Serdar için de geçerli. İyi takım oyuncusu olmak kolay değil, profesyonel yaşam da kolay değil. Her anınızda baskı altındasınız, her zaman her şeyle mücadele etmek zorundasınız. Serdar Saatçı da böyle değerlendirirse bu durumu çabucak aşabilir.

İskender Günen

Kaybetmek yerine kazanmak gerekir

Serdar Saatçı, Beşiktaş altyapısından çıkan yetenekli bir isim. Geçen yıl da bazı maçlarda görev aldı. Fakat nedense sezon sonu yönetimle birtakım sorunlar yaşandı. Kabul etmek gerekirki Türk oyuncusu duygusal bir yapıya sahip olduğu için, duygu yoğunluğu Avrupalı futbolculara göre çok daha üst düzeyde. Viktoria Plzen maçında sonradan oyuna girmesine rağmen teknik adamla yaşanılan olaydan sonra kenara çekildi. Ardından da bir duygu patlaması yaşadığını düşünüyorum. Futbolun içinde yer alanlar böylesi olayları normal olarak yorumlar. Çünkü gerek antrenmanlarda gerekse maçlarda aynı takımda oynamalarına rağmen kendi içlerinde sorunlar her zaman ortaya çıkmıştır. Bu olaydan sonra sağlıklı ve mantıklı düşünmek yöneticilerin işi. Serdar Saatçı genç ve yarınlar adına ümit veren bir isim. Kaybetmekten çok kazanmak gerekmekte.

Ömer Üründül

Gençler disiplinli olmalı

Genel olarak böyle konular takımların iç bünyesinde ortaya çıkıyor. Ne olduğuna dair kesin bir bilgim yok. Ama ne olursa olsun genç bir oyuncunun disiplinli olması lazım. Mutlaka bu kadro dışı kararında bir neden vardır. Ben teknik direktör Valerien İsmael'in bir genç oyuncuyu hiç sebep yokken gözden çıkaracağını düşünmüyorum. Üstelik de oynattığı en özel görev bölgesinin alternatiflerinden birisini…