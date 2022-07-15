BIST 2.382
DOLAR 17,47
EURO 17,52
ALTIN 961,35
HABER /  GÜNCEL

Anahtarı evde unuttu, apartmana tırmanırken beton zemine düştü

Anahtarı evde unuttu, apartmana tırmanırken beton zemine düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda anahtarını evde unuttuğu için araç garajının çatısından eve tırmanmaya çalışan şahıs, çatı sacının kırılmasıyla düşerek yaralandı.

Abone ol

Olay Cumhuriyet mahallesi Ateş sokakta bulunan 3 katlı binanın 2. Katında meydana geldi. Fırat H.(26), evin anahtarını içerde unuttu. Apartmanın 2. Katına çıkmak için önce araç garajının çatısına çıktı. Çatıdaki plastik saçların kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düştü.

Yaralanan adamın imdadına ailesi yetişti. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: Yaralılar var
Ankara'da hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: Yaralılar var
ABD Başkanı Joe Biden Filistin ziyareti Gazze’de protesto edildi
ABD Başkanı Joe Biden Filistin ziyareti Gazze’de protesto edildi
Diyanet İşleri Başkanlığından 15 Temmuz genelgesi
Diyanet İşleri Başkanlığından 15 Temmuz genelgesi
Lunaparkta korkunç kaza: Oyuncak raydan çıktı, 14 yaşındaki çocuk öldü
Lunaparkta korkunç kaza: Oyuncak raydan çıktı, 14 yaşındaki çocuk öldü
ABD yasa tasarısını onayladı: Türkiye'ye F-16 satışı kısıtlanacak!
ABD yasa tasarısını onayladı: Türkiye'ye F-16 satışı kısıtlanacak!
Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump hayatını kaybetti
Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump hayatını kaybetti
MHP'den istifa eden Milletvekili Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet
MHP'den istifa eden Milletvekili Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet
Sağlık Bakanı Koca'dan "Doktorlar saygıyı hak ediyor" paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan "Doktorlar saygıyı hak ediyor" paylaşımı
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kim Min-jae'nin yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Kim Min-jae'nin yeni takımı belli oldu
Beşiktaş'ta Valerien Ismael 6 futbolcu için kararını verdi
Beşiktaş'ta Valerien Ismael 6 futbolcu için kararını verdi