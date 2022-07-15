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Ankara'da hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: Yaralılar var

Ankara'da hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: Yaralılar var

Ankara’da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 sağlık çalışana hafif şekilde yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat Bulvarı'nda hasta taşıyan 06 DY 2517 plakalı ambulans, Nevşehir Caddesi'ne dönen W 60289 L Avusturya plakalı İzzet A. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından devrilen ambulanstan 3 sağlık çalışanı kendi imkanlarıyla çıkarken taşıdıkları hasta D.Ş. de ambulans içerisinden tahliye edildi.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası hafif şekilde yaralanan 3 sağlık çalışanı, tedbiren hastaneye götürülürken, D.Ş ise başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

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