BIST 2.382
DOLAR 17,47
EURO 17,53
ALTIN 960,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Baba-oğul sünnet düğününde silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Baba-oğul sünnet düğününde silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 6 yaralı

SAMSUN'da sünnet düğünü kana bulandı. Baba-oğulun tabanca ve pompalı tüfekli silahlı saldırısında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Silahlı saldırı anı ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Abone ol

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Yeni Mahalle 219. Sokak'ta yapılan sünnet düğününde meydana geldi. İddiaya göre, Tekin Özvatan'ın oğlunun sokakta yapılan sünnet düğününe gelen Metehan G. burada taşkınlık yaptığı için düğün sahipleri tarafından uzaklaştırıldı.

Bir süre sonra tekrar düğün yerine gelen Metehan G., burada tekrar taşkınlık yaparak düğün sahipleri ile tartıştıktan sonra kaçtı. Daha sonra babası Mehmet G. ile birlikte düğün yerine gelen Metehan G., tartıştığı kişilere tüfek ve tabanca ile ateş açtılar.

Açılan ateş sonucu Yasin Ayçiçek, Murat Kış, Tekin Özvatan, Kevser Şengül, Sadet Galyoncuoğlu, Recep Ayçiçek ve olayı gerçekleştiren Mehmet G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Torununun sünnet töreninde vurulan Recep Ayçiçek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Silahlı saldırı anı ise yaralılar tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD onay verdi: Kovid-19'a karşı Novavax aşısı kullanılabilecek
ABD onay verdi: Kovid-19'a karşı Novavax aşısı kullanılabilecek
Kocaeli'de demir çelik fabrikasında yangın çıktı
Kocaeli'de demir çelik fabrikasında yangın çıktı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan 15 Temmuz mesajı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan 15 Temmuz mesajı
Beşiktaş'ta Serdar Saatçı neden kadro dışı bırakıldı? Krizin perde arkası belli oldu!
Beşiktaş'ta Serdar Saatçı neden kadro dışı bırakıldı? Krizin perde arkası belli oldu!
Anahtarı evde unuttu, apartmana tırmanırken beton zemine düştü
Anahtarı evde unuttu, apartmana tırmanırken beton zemine düştü
Ankara'da hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: Yaralılar var
Ankara'da hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı: Yaralılar var
ABD Başkanı Joe Biden Filistin ziyareti Gazze’de protesto edildi
ABD Başkanı Joe Biden Filistin ziyareti Gazze’de protesto edildi
PKK hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı
PKK hükümlüsü Adıyaman'da yakalandı
Diyanet İşleri Başkanlığından 15 Temmuz genelgesi
Diyanet İşleri Başkanlığından 15 Temmuz genelgesi
Lunaparkta korkunç kaza: Oyuncak raydan çıktı, 14 yaşındaki çocuk öldü
Lunaparkta korkunç kaza: Oyuncak raydan çıktı, 14 yaşındaki çocuk öldü