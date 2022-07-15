15 Temmuz gecesine ait en çarpıcı 29 fotoğraf!
Fetullahçı hainlerin devletin ve milletin birliğine kastettikleri 15 Temmuz gecesine ait tarih boyunca unutulmayacak en çarpıcı 29 fotoğraf...
Milli Savunma Bakanlığı'nda bulunan darbecilere müdahalede bulunan emniyet güçleri, ateş eden askerlerin bulunduğu noktalara biber gazı kapsülleri fırlattı.
Ankara'da vatandaşlar, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı Genelkurmay Başkanlığı önünde tankın üstüne çıkarak tepki gösterdi.
Ankara'da vatandaşlar, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki gösterdi. Vatandaşlar, Kızılay'dan geçiş yapan tankların ilerleyişini durdurmaya çalıştı.
Ankara'da vatandaşlar, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki gösterdi. Vatandaşlar, Kızılay'dan geçiş yapan tankların ilerleyişini durdurmaya çalıştı.