Bugün ne günü 15 Temmuz'da ne oldu? 15 Temmuz kaçıncı yıldönümü 2022

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik gününün 6. yılı. Ülkemizde resmi tatil olan 15 Temmuz yurt genelinde çoşkuyla kutlanacak. Türk halkının demokrasisine sahip çıktığı ve topyekun mücadeleye katıldığı bugün ile ilgili aramalar hız kazandı. Peki, 15 Temmuz kaçıncı yıldönümü? 15 Temmuz hain darbe girişimi ne zaman oldu?

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Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmî tatildir. Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda yaşanan hain darbe girişimi dolayısıyla her yıl 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak anılıyor. Peki, 15 Temmuz kaçıncı yıl dönümü 2022? 15 Temmuz kaç yılında oldu? İşte tüm detaylar...

15 Temmuz'un bu sene 6. yıldönümüdür.

15 Temmuz darbe girişimi ne zaman oldu: 15 Temmuz darbe girişimi, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerler tarafından yapılmaya çalışılan başarısız darbe girişimidir.

16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı. Olaylar sonucunda darbeye karşı çıkan 248 kişi (180 sivil, 62 polis, 6 asker) hayatını kaybetti.

2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak için genel tatil günü ilan edildi.

Bu güne özel 15 Temmuz sözleri ve resimli 15 Temmuz mesajlarını sizler için derledik.

Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.

15 Temmuz'u UNUTMA, UNUTTURMA!

Hani kâfirler seni tutuklamak veya öldürmek, ya da (Mekke'den) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak sozlersitesi.com kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. (Enfal Suresi)

Allah'ım bizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakma. İçimizdeki hainlere göz açtırma.

Bu yüce millet 15 Temmuz'da yapılanları hiçbir zaman unutmayacaktır. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun.

- ”Kan dökmeyi seven bir millet değiliz, ancak söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz.”

15 Temmuz kahraman Türk milletinin demokrasi bayramıdır. Kutlu olsun.

- ”Utanıyorum şehidim, utanıyorum, yemekten, içmekten, senin annen ağlarken gülmekten utanıyorum! Sanma ki; unutuyor, unutturuyoruz. Unutanları barındırmaktan utanıyorum. Sen; vatan için bizim için şehit olurken, seni görmezden gelenlerden utanıyorum.”

- ”Şehidin anası çekmesin acı, derdi varsa bulunmalı ilacı, şehidin anası olur baş tacı, şehit anasına evlat olmalı…”

- ”Yetmiş milyon gül dalı…Bu yurt Türk’ün öz malı, Yine Türk’ün kalmalı,Diyen yiğit dilleriyiz.”

Vatanımız için şehit olmuş 249 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler ölmez Vatan bölünmez.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim...

15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!

Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.