KYK kredi borçları için çalışma tamamlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak tarih belli oldu

Üniversite öğrencilerinin mezun olduktan sonra faiziyle katlanması sebebiyle isyan ettiği KYK kredilerileri için harekete geçildiğini Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklanması beklenen detaylar için Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmasını tamamladı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, KYK borçları ile ilgili kapsamlı çalışmasını tamamladı.

Son dönemde kamuoyunda sık sık gündeme gelen üniversite öğrencilerinin KYK kredi borçları ile ilgili çalışmaların pazartesi günü kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı duyurulmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Bakanlığın KYK kredi borçları ile ilgili uzun bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü ve bu çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, üniversite öğrencilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla KYK kredi borçları ile ilgili çalışmanın hızlandırılarak 2022-2023 akademik yılı Güz Dönemine kadar tamamlanmasını istedi.

İlgili konunun siyasi bir malzeme aracı olmaması amacıyla çalışmaların kamuoyuna duyurulmadan devam ettiğini belirten yetkililer, bakanlığın kapsamlı bir çalışma yürüterek bu süreçte gençlerin mağduriyet yaşamamaları için yapıcı bir çözümün hazırlandığını belirtti.

18 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

KYK kredi borçları ile ilgili çalışma 18 Temmuz’da gerçekleşecek olan kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.