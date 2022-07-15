BIST 2.382
DOLAR 17,49
EURO 17,52
ALTIN 958,68
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Başkan Büyükakın'dan bilet fiyatları için flaş talimat!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Başkan Büyükakın'dan bilet fiyatları için flaş talimat!

KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 4,10 TL olarak belirlenen öğrenci tarifesinin 3,10 TL olarak uygulanması talimatını verdi.

Abone ol

UKOME kararlarına göre tam binişler şehir içinde 7,5 lira olmuş, Başkan Büyükakın, bunun 1 TL’sinin Büyükşehir tarafından karşılanacağını açıklamıştı. Böylece ulaşımda tam ücret tarifesi 6,5 lira olarak belirlenmişti. İndirimli 4,50 TL, öğrenci ise 4.10 TL olmuştu.

Başkan Büyükakın, öğrencilere yapılan fiyat artışının 1 TL'sinin daha geri çekilmesi talimatını verdi. Öğrenci bileti 3,10 TL’ye çekildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bugün ne günü 15 Temmuz'da ne oldu? 15 Temmuz kaçıncı yıldönümü 2022
Bugün ne günü 15 Temmuz'da ne oldu? 15 Temmuz kaçıncı yıldönümü 2022
DSÖ duyurdu tehlike büyük 30 yıldaki en büyük düşüş!
DSÖ duyurdu tehlike büyük 30 yıldaki en büyük düşüş!
15 Temmuz mesajları 2022 resimli kısa duygusal 15 Temmuz yeni sözleri
15 Temmuz mesajları 2022 resimli kısa duygusal 15 Temmuz yeni sözleri
İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! Valilik açıkladı
İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! Valilik açıkladı
KYK kredi borçları için çalışma tamamlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak tarih belli oldu
KYK kredi borçları için çalışma tamamlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz anma ilanı Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz anma ilanı Türkiye aşkına durmadan çalışmaya devam edeceğiz
Flaş iddia! Galatasaray istedi Fenerbahçe'yi seçti! İmza için Türkiye'ye geliyor
Flaş iddia! Galatasaray istedi Fenerbahçe'yi seçti! İmza için Türkiye'ye geliyor
Covid-19 belirtilerinin görülme sıklığı değişti: En sık görülen 20 semptom
Covid-19 belirtilerinin görülme sıklığı değişti: En sık görülen 20 semptom
Karabük'te Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis'e giren 4 kişi mahsur kaldı
Karabük'te Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis'e giren 4 kişi mahsur kaldı
Baba-oğul sünnet düğününde silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 6 yaralı
Baba-oğul sünnet düğününde silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 6 yaralı