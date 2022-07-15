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Mesut Özil Fenerbahçe'den alacağı 5 milyon eurodan vazgeçti

Mesut Özil Fenerbahçe'den alacağı 5 milyon eurodan vazgeçti

Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesini karşılıklı fesheden Mesut Özil, Başakşehir'e imza attı. Özil'in Fenerbahçe'ye bıraktığı rakam belli oldu

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'Çocukluk aşkım' diyerek imza attığı Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırıp, Medipol Başakşehir'e imza attı.

Mesut, F.Bahçe ile ilgili sorulara ise "Her zaman Fenerbahçeli olacağım, tüm camia her zaman destek verdi, hâlâ da destekliyor. Zaten Fenerbahçeli olduğum için Başakşehir'den başka gideceğim yer yoktu." diye cevap verdi.

Bu arada F.Bahçe ile 2 yıllık anlaşmasını fesheden yıldız futbolcunun toplam 8 milyon Euro'yu bulan alacağının 5 milyon Euro'sundan vazgeçtiği öğrenildi.

Kalan 3 milyon Euro'nun ise bir yıl sonra ödeneceği kaydedildi.

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