BIST 2.382
DOLAR 17,49
EURO 17,52
ALTIN 958,68
HABER /  GÜNCEL

Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz'da yediden yetmişe, kadın, erkek her vatandaşın tek yürek dirilişin sembolü olduğunu belirterek, "Onların kararlılığı ve cesaretiyle yazıldı, tarihe kazınan 15 Temmuz destanı." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Emine Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yılı ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kalkan diye yüreğini kuşanan milyonların yolu tankların önünde kesişti o gece. Yediden yetmişe, kadın, erkek her vatandaşımız tek yürek dirilişin sembolü oldu. Onların kararlılığı ve cesaretiyle yazıldı, tarihe kazınan 15 Temmuz destanı. Hain darbe girişiminin yıl dönümünde, demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Vatan uğruna verilen asil mücadeleyi asla unutmayacak, anısını daima yaşatacağız."

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Ceyhan: Gerçek vaka sayısı açıklananın 40 katı 6'ıncı dalgadayız!
Mehmet Ceyhan: Gerçek vaka sayısı açıklananın 40 katı 6'ıncı dalgadayız!
Fetullah Gülen: Yunanistan'ın yaptıkları tarihin şanlı sayfalarına süslü altın ve gümüş ile yazılacak
Fetullah Gülen: Yunanistan'ın yaptıkları tarihin şanlı sayfalarına süslü altın ve gümüş ile yazılacak
15 Temmuz şehitleri isimleri listesi kimler? 15 Temmuz'da kaç kişi şehit edildi tam isim listesi
15 Temmuz şehitleri isimleri listesi kimler? 15 Temmuz'da kaç kişi şehit edildi tam isim listesi
Beyoğlu'ndaki Yahudi mezarlığına saldırı tek yıktılar İbrahim Kalın'dan tepki
Beyoğlu'ndaki Yahudi mezarlığına saldırı tek yıktılar İbrahim Kalın'dan tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 15 Temmuz mesajı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 15 Temmuz mesajı
Fetullah Gülen'in yanında 3 FBI ajanı var Toygun Atilla duyurdu
Fetullah Gülen'in yanında 3 FBI ajanı var Toygun Atilla duyurdu
Kocaeli'nde araç çocuk parkına uçtu! Ölü ve yaralı var!
Kocaeli'nde araç çocuk parkına uçtu! Ölü ve yaralı var!
Başkan Büyükakın'dan bilet fiyatları için flaş talimat!
Başkan Büyükakın'dan bilet fiyatları için flaş talimat!
Bugün ne günü 15 Temmuz'da ne oldu? 15 Temmuz kaçıncı yıldönümü 2022
Bugün ne günü 15 Temmuz'da ne oldu? 15 Temmuz kaçıncı yıldönümü 2022
DSÖ duyurdu tehlike büyük 30 yıldaki en büyük düşüş!
DSÖ duyurdu tehlike büyük 30 yıldaki en büyük düşüş!