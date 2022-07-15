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3'lü zirve için dikkat çeken sözler! "Rusya, İran ve Türkiye ABD'yi şoke edecek"

3'lü zirve için dikkat çeken sözler! "Rusya, İran ve Türkiye ABD'yi şoke edecek"

İRAN merkezli Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Hamid Şehriyari, İran, Rusya ve Türkiye liderlerinin Tahran'da yapacağı görüşme sonuçlarının ABD ve Batı ülkelerini ‘şoka uğratacağını ve titreteceğini’ belirtti.

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Türkiye Rusya ve İran arasındaki üçlü Suriye zirveleri, iki yıl aradan sonra yeniden toplanıyor. Özellikle Suriye’ye yapılacak insani yardımlar açısından kritik öneme sahip zirve, 19 Temmuz’da Tahran’da gerçekleştirilecek.

Sputnik'te yer alan habere göre; Şehriyari, “Reisi, Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmeler Amerikan militarist siyasetini şoka uğratacak ve titretecek. Bu toplantı Washington’un hoşuna gitmeyecek, ancak biz bu tür toplantıların daha sık yapılmasını sağlamak için her şeyi yapmalıyız” diye konuştu.

"Dünyada gerilim olmayıp sadece istikrar olacaksa ABD ve Batı bu bölgelere gelemez"

Batılı ülkelerin Basra Körfezi’nde, Ortadoğu'da ve genel olarak dünyada sürekli gerginlik istediğini kaydeden Şehriyari, “Batı'nın çıkarları çatışmaları tetiklemektir. Dünyada gerilim olmayıp sadece istikrar olacaksa ABD ve Batı bu bölgelere gelemez. Karşı karşıya gelme durumunda ise ABD ve diğer Batılı ülkeler, alışılageldik bir şekilde ‘biz mutlaka gelmeliyiz, sizin orada savaş var’ diyecek” ifadelerini kullandı.

İran, Türkiye ve Rusya liderlerinin Tahran’da yapacakları görüşmelerin bölgedeki gerilimin düşmesine ve devletlerin çıkarlarına katkıda bulunacağını vurgulayan Şehriyari, “Hepimizin ortak görevi, kolektif güvenlik dahil olmak üzere ülkelerimizin devlet çıkarlarını sağlamaktır” vurgusunu yaptı.

Masadaki konular

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin ilk kez katılacağı zirvenin ana gündemi Suriye’deki son durum olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Suriye’ye yapılan insani yardımları ele alacağı belirtiliyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında yaşanan enerji krizi ve Güney Kafkasya’nın istikrarı için oluşturulan 3+3 platformu da masadaki başlıklar arasında.

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