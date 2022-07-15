Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu! 7 isim kadroda yok
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, UEFA'ya kadrosunu gönderdi. İşte kadroda yer almayan isimler...Abone ol
Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 20 Temmuz'da karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadro şu isimlerden oluşuyor:
Altay Bayındır
Ertuğrul Çetin
Serdar Aziz
Filip Novak
Attila Szalai
Willian Souza Arao Da Silva
Ferdi Kadıoğlu
Mert Hakan Yandaş
Diego Rossi
Enner Valencia
Dimitris Pelkas
Joshua King
İrfan Can Kahveci
Oliveira Dos Santos Lincoln Henrique
Bruma
Arda Güler
Miha Zajc
Miguel Crespo Da Silva
Burak Kapacak
İsmail Yüksek
Emre Mor
Mergim Berisha
Serdar Dursun
Bright Osayi-Samuel
Muhammed Gümüşkaya
7 oyuncu kadroda yok
Ajansspor'da yer alan habere göre, sarı lacivertli takımda 7 futbolcu UEFA listesinde yer almıyor.
İşte o isimler...
Kim Min Jae
Luiz Gustavo
Marcel Tisserand
Steven Caulker
Mauricio Lemos
Nazım Sangare
Max Meyer