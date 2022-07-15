TRT'nin spikeri tatilde kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!
TRT'nin ilk spikeri olan Aytaç Kardüz'ün Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaptığı tatili sırasında kalp krizi geçirip hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. 79 yaşındaki TRT spikeri Kardüz, Urla Darüşşafaka Yaşlı Bakım Evi’nde yaşıyordu. Vefat haberini duyan Uğur Dündar, duygusal anlar yaşadı, sosyal medyadan paylaştı.
TRT'nin ilk spikeri olan 79 yaşındaki Aytaç Kardüz, Urla Darüşşafaka Yaşlı Bakım Evi'nde yaşıyordu. Bodrum'da yaptığı tatilde denizde yüzerken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Sevenleri yasa boğulurken, uzun yıllar TRT'de programlar yapan gazeteci Uğur Dündar sosyal medya hesabından üzüntüsünü paylaştı.
TRT’nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz, tatil yaptığı Muğla’nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.
79 yaşındaki Kardüz, yıllardır Urla Darüşafaka Yaşlı Bakım Evi’nde yaşıyordu.
Yüzerken kalp krizi geçirdiği öne sürülen Kardüz, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.