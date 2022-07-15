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Suudi Arabistan'dan 'Rusya' hamlesi: İki katından fazla artırdı

Suudi Arabistan'dan 'Rusya' hamlesi: İki katından fazla artırdı

SUUDİ ARABİSTAN'ın, elektrik üretimi için bu yılın ikinci çeyreğinde Rusya’dan mazot ithalatını iki katından fazla arttırdığı belirtildi.

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Reuters'ın aktardığı haberde, “Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, yazın soğutma talebini karşılamak ve kendi petrolünü ihracat için serbest bırakmak amacıyla ikinci çeyrekte elektrik santralleri için Rus akaryakıt ithalatını iki katından fazla artırdı” ifadesine yer verildi.

Refinitiv Eikon gemi takip sisteminin verilerine göre Suudi Arabistan, bu yılın nisan-haziran döneminde Rusya'dan 647 bin ton mazot ithal etti. Bir yıl önce aynı dönemde 320 bin ton mazot ithal edilmişti.

Haberde, Suudi Arabistan'a artan akaryakıt satışının ABD Başkanı Joe Biden'ın karşı karşıya olduğu sorunu gösterdiği kaydedildi. Ayrıca birçok ülkenin Rusya'dan alımları yasaklarken Çin, Hindistan ve bazı Afrika ve Ortadoğu ülkelerinin aksine ithalatı artırdığı kaydedildi.

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