Bugün İETT'ler ücretsiz mi 15 Temmuz'da İstanbul'da ücretsiz ulaşımlar neler?

15 Temmuz'da toplu taşıma tarifesi milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı tatili nedeniyle 9-12 Temmuz günleri arasında toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet vermişti. Resmi tatillerden biri olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün gelişiyle birlikte metro, metrobüs, vapur, tramvay ve İETT'nin ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. İşte, 15 Temmuz toplu taşıma tarifesi...

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15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu toplu taşıma kullanacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçen yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili nedeniyle toplu taşıma ücretsiz hizmet vermişti. 15 Temmuz Cuma günü metro, metrobüs ve İETT'nin bedava olup olmayacağı İBB ve bazı belediyeler tarafından yapılan açıklamalarla netlik kazandı. İşte, 15 Temmuz otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray toplu taşıma tarifesi...

15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi:

Kurban Bayramı nedeniyle 9-10-11 ve 12 Temmuz günleri toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet vermişti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatilinde toplu taşıma tarifesinin nasıl hizmet vereceği belediyelerden yapılan açıklama ile netlik kazandı. İşte, Ankara, İzmir ve İstanbul'da 15 Temmuz toplu taşıma tarifesi

İstanbul'da 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi:

15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi sorusu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile cevap buldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Marmaray, Metro, İett, Tramvay ve Şehir Hatları gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçları ücretsiz olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak."