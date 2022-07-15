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Bugün hangi yollar kapalı 15 Temmuz açık-kapalı ve alternatif yollar listesi

Bugün hangi yollar kapalı 15 Temmuz açık-kapalı ve alternatif yollar listesi

Bugün hangi yollar kapalı sorusu, 15 Temmuz’da düzenlenecek anma programı dolayısıyla merak konusu oldu. Anma programı kapsamında bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Peki, 15 Temmuz Cuma günü, bugün hangi yollar kapalı olacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar

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Bugün hangi yollar kapalı sorusu pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. 15 Temmuz’da düzenlenecek anma programı kapsamında bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. İşte, bugün trafiğe kapalı yollar hakkında bazı detaylar

Bugün hangi yollar kapalı: Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Fatih Saraçhane’de 15 Temmuz’da düzenlenecek anma programı kapsamında saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 14.07.2022

Kapanacak Yollar

1. Macar Kardeşler Caddesi (İBB Önünden Çift Taraflı Kapanacak)
2. İtfaiye Caddesi
3. Büyük Karaman Caddesi
4. Kavalalı Sokak Macar Kardeşler İstikameti
5. Dolap Caddesi Horhor Caddesi Kesişimi Kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi
İstikametine Horhor Caddesi Kapatılacak
6. Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi Kesişimi Kavşaktan Saraçhane İstikametine Kapatılacak

Alternatif Yollar

1. Atatürk Bulvarı
2. Akdeniz Caddesi
3. Balat Sahil Yolu
4. Vatan Caddesi

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