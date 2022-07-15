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Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan anlamlı '15 Temmuz' paylaşımı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan anlamlı '15 Temmuz' paylaşımı!

UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, sosyal medya hesabından 15 Temmuz 2016'da bir vatandaşın kendisine hediye ettiği Türk bayrağını paylaştı.

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Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutlayarak, "Bugüne kadar sakladığım bu bayrağı özgürlüğün sembolü olarak 15 Temmuz 2016’da İstanbul’da bana bir Türk vatandaşı hediye etti.

Bu tarihi olayı yaşadığım için, o gün tüm cesaretini ve özgür iradesini ortaya koyan dost Türkiye halkının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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