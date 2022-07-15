BIST 2.382
DOLAR 17,47
EURO 17,55
ALTIN 956,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Geçen yıl 1,5 liraydı! Kış hazırlıkları cep yakacak salçalık domatesin fiyatına bakın

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Geçen yıl 1,5 liraydı! Kış hazırlıkları cep yakacak salçalık domatesin fiyatına bakın

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde cuma günleri kurulan semt pazarında salçalık domatesler yerini alırken, fiyatlar ise 5 TL civarında seyrediyor.

Abone ol

Geçtiğimiz yıl ortalama 1,5-2 TL arasında satılan domates bu yıl 5 TL civarında satılıyor. Kış hazırlıkları için domates almaya gelen vatandaşlar, fiyatların çok yüksek olmasından dert yandı.

Vatandaşların fiyatları pahalı bulduğunu söyleyen domates satıcısı Murat Kuru, "Yaklaşık 15 yıldır bu işi yapıyorum. Vatandaşlar fiyatların pahalı olmasından dert yanıyor. Biz de alıp satıyoruz. Fabrika domateslerin kalitesine bile bakmadan 1,5 liraya alıyor. Dolayısıyla bize de pahalı geliyor. Aldığımız yerde de fiyatlar pahalı. Üstelik bu yıl sıcaklardan dolayı domates az. Şu anda yerli domates olan Salihli ve Gölmarmara’dan alıyoruz. Domatesler çok kaliteli ve güvenli" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan anlamlı '15 Temmuz' paylaşımı!
Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan anlamlı '15 Temmuz' paylaşımı!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 15 Temmuz mesajı Mehmet Akif'ten şiir okudu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 15 Temmuz mesajı Mehmet Akif'ten şiir okudu
Sri Lanka'da tarihinin en büyük krizi yaşanıyor
Sri Lanka'da tarihinin en büyük krizi yaşanıyor
Yeni transferi Sergio Oliveira Galatasaray'ı tercih etme sebebini açıkladı
Yeni transferi Sergio Oliveira Galatasaray'ı tercih etme sebebini açıkladı
Bugün hangi yollar kapalı 15 Temmuz açık-kapalı ve alternatif yollar listesi
Bugün hangi yollar kapalı 15 Temmuz açık-kapalı ve alternatif yollar listesi
Kübra Par kiralara isyan etti: TÜİK kusura bakmasın ama çocuklar bile inanmaz
Kübra Par kiralara isyan etti: TÜİK kusura bakmasın ama çocuklar bile inanmaz
Suudi Arabistan'ın kararı İsrail hükümetini memnun etti
Suudi Arabistan'ın kararı İsrail hükümetini memnun etti
Batman'da cinnet getirip dehşet saçmıştı! O sağlık çalışanı...
Batman'da cinnet getirip dehşet saçmıştı! O sağlık çalışanı...
Korkunç! Evleneceği kadını parçalara ayırıp kalbini buzlukta sakladı
Korkunç! Evleneceği kadını parçalara ayırıp kalbini buzlukta sakladı
15 Temmuz sözleri duygusal resimli 2022 15 Temmuz mesajları
15 Temmuz sözleri duygusal resimli 2022 15 Temmuz mesajları