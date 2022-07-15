İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Yahudi mezarlığına saldıranlar yakalandı

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hasköy Mezarlığı’nda Yahudilere ait mezar taşlarına yapılan saldırıda iki kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin açıklama yaptı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yahudilerin mezarlığına yapılan saldırı için yaptığı açıklamada gözaltılrın olduğunu açıklayarak "İstanbul Hasköy Mezarlığı'ndaki menfur saldırıyı kınıyorum. İstanbul Emniyetimizin titiz çalışmasıyla faillerin 2'si gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor Bu tür provokatif saldırılarla birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir." dedi.

İstanbul Beyoğlu'ndaki Hasköy Mezarlığı'nda 36 mezar taşı tahrip edildi. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, olayla ilgili olarak yayınladığı açıklamada "Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, 36 mezar taşının kırıldığı olayla ilgili olarak sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklama yayınladı.

Konuyu ilgili birimlere ilettiklerini belirten Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nın açıklamasında "Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz." ifadelerine yer verildi.

İbrahim Kalın'dan tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medyadan yaptığı açıklamasında Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nı etiketleyerek "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti. Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsade etmeyeceğiz." dedi.

İstanbul Hasköy Mezarlığı'ndaki menfur saldırıyı kınıyorum. İstanbul Emniyetimizin titiz çalışmasıyla faillerin 2'si gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor Bu tür provokatif saldırılarla birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir.