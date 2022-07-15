BIST 2.382
DOLAR 17,48
EURO 17,56
ALTIN 956,97
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Yahudi mezarlığına saldıranlar yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Yahudi mezarlığına saldıranlar yakalandı

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hasköy Mezarlığı’nda Yahudilere ait mezar taşlarına yapılan saldırıda iki kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin açıklama yaptı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yahudilerin mezarlığına yapılan saldırı için yaptığı açıklamada gözaltılrın olduğunu açıklayarak "İstanbul Hasköy Mezarlığı'ndaki menfur saldırıyı kınıyorum. İstanbul Emniyetimizin titiz çalışmasıyla faillerin 2'si gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor Bu tür provokatif saldırılarla birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir." dedi.

İstanbul Beyoğlu'ndaki Hasköy Mezarlığı'nda 36 mezar taşı tahrip edildi. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, olayla ilgili olarak yayınladığı açıklamada "Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, 36 mezar taşının kırıldığı olayla ilgili olarak sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklama yayınladı.

Konuyu ilgili birimlere ilettiklerini belirten Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nın açıklamasında "Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz." ifadelerine yer verildi.

İbrahim Kalın'dan tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medyadan yaptığı açıklamasında Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nı etiketleyerek "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Faillerin bulunması için ilgili birimler harekete geçti. Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsade etmeyeceğiz." dedi.

İstanbul Hasköy Mezarlığı'ndaki menfur saldırıyı kınıyorum. İstanbul Emniyetimizin titiz çalışmasıyla faillerin 2'si gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor Bu tür provokatif saldırılarla birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyecektir.

ÖNCEKİ HABERLER
Sabah namazından döndü evde eşini bulamadı 4 gündür 160 kiyilik ekip arıyor
Sabah namazından döndü evde eşini bulamadı 4 gündür 160 kiyilik ekip arıyor
2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? 2022 Hicri takvim ayları sırası
2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? 2022 Hicri takvim ayları sırası
İkinci el fiyatlarında son durum sektör temsilcisi haberi verdi eylül ekim ayına kadar
İkinci el fiyatlarında son durum sektör temsilcisi haberi verdi eylül ekim ayına kadar
Aytaç Kardüz TRT spikeri gençliği nasıldı? Aytaç Kardüz eşi ve çocukları var mı?
Aytaç Kardüz TRT spikeri gençliği nasıldı? Aytaç Kardüz eşi ve çocukları var mı?
Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan anlamlı '15 Temmuz' paylaşımı!
Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan anlamlı '15 Temmuz' paylaşımı!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 15 Temmuz mesajı Mehmet Akif'ten şiir okudu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 15 Temmuz mesajı Mehmet Akif'ten şiir okudu
Aytaç Kardüz kimdir neden öldü kaç yaşında öldü? Aytaç Kardüz hastalığı neydi?
Aytaç Kardüz kimdir neden öldü kaç yaşında öldü? Aytaç Kardüz hastalığı neydi?
Sri Lanka'da tarihinin en büyük krizi yaşanıyor
Sri Lanka'da tarihinin en büyük krizi yaşanıyor
Yeni transferi Sergio Oliveira Galatasaray'ı tercih etme sebebini açıkladı
Yeni transferi Sergio Oliveira Galatasaray'ı tercih etme sebebini açıkladı
İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz mektubu
İlham Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz mektubu