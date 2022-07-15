2 ay önce doğum yapan Sinem Kobal'ın son hali sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Birçok kişinin Selena dizisiyle tanıyıp hayran olduğu başarılı oyuncu Sinem Kobal, 2016'da Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmesinin ardından 2020 yılında ilk bebeğini kucağına almıştı. Geçtiğimiz yılın sonunda ikinci bebeğini beklediği öğrenilen Kobal, 2 ay önce doğum yaptı. Sosyal medya hesabından doğumdan sonraki halini paylaşan Kobal'a beğeni ve yorum yağdı.