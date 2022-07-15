2 ay önce doğum yapan Sinem Kobal'ın son hali sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Sinem Kobal 2016 yılında kendisi gibi başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 2020 yılında kızları Lalin'i kucağına aldı. Geçtiğimiz senenin sonlarında ikinci bebeğine hamile olduğu öğrenilen Sinem Kobal, 2 ay önce doğum yapmıştı. Hamileliğinde sosyal medyayı çok aktif kullanmayı tercih etmeyen güzel oyuncu, doğumdan sonraki paylaşımlarıyla görenlere 'maşallah' dedirtti. Bakın başarılı oyuncu Kobal, doğumu nasıl atlattı...
Birçok kişinin Selena dizisiyle tanıyıp hayran olduğu başarılı oyuncu Sinem Kobal, 2016'da Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmesinin ardından 2020 yılında ilk bebeğini kucağına almıştı. Geçtiğimiz yılın sonunda ikinci bebeğini beklediği öğrenilen Kobal, 2 ay önce doğum yaptı. Sosyal medya hesabından doğumdan sonraki halini paylaşan Kobal'a beğeni ve yorum yağdı.
Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal geçtiğimiz haziran ayında ikinci kez kız çocuğu dünyaya getirdi.
Bir kez daha bebek mutluluğu yaşayan ünlü çift sosyal medyanın ilgi odağı oldu.