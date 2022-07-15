Rusya, Mikolayiv'deki iki büyük üniversite binasını vurdu

Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşimleri hedef almaya devam ediyor. Rus ordusunun Ukrayna'nın Mikolayiv kentindeki iki büyük üniversite binasını roketle hedef aldığı bildirildi.

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Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Mikolayiv'i 10 roketle hedef aldığını, iki Üniversite binasının vurulduğunu açıkladı.

Rusya, Mikolayivdeki iki üniversite binasını vurdu

Vali Kim, "Bugün Rus teröristler Mikolayiv'deki en büyük iki üniversiteye saldırdı. Şimdi eğitimimize saldırıyorlar" ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan saldırı anında binadan yoğun duman yükseldiği görülüyor.