15 Temmuz şehidinin babası: Hem bu dünyada hem de öbür dünyada yatacak yerleri yok

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde Marmaris'te teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker’in babası Nihat Eker, FETÖ elebaşına lanet yağdırarak, "Allah onları kahreylesin. Hem bu dünyada hem de öteki dünyada yatacak yerleri yok" dedi.

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Aydın’da şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi. Tellidede Mezarlığı’nda başlayan programın ardından Kemer Mezarlığı’ndaki şehitlik ziyaret edildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve beraberindeki protokol üyeleri, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı korumak için yola çıkan ve teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker’in de kabrini ziyaret etti.

Duaların okunup, şehidin kabrine çiçek bırakılırken, şehidin annesi Güzel Eker’in oğlunun mezarına sarılarak yaktığı ağıtlar ise yürekleri dağladı. 15 Temmuz şehidi Eker'in babası Nihat Eker, FETÖ elebaşı Fettullah Gülen'in beyin ölümünün gerçekleştiği iddialarına "İnşallah" diyerek yanıt verdi.

15 Temmuz gecesinin Türk milletinin birlik ve beraberliğinin tüm dünyaya gösterildiği anlamlı gecelerden biri olduğunu ifade eden baba Nihat Eker, "Allah onları kahretsin. Halen daha içimizde varlar ve bitmediler. Devletimiz hainleri yakalamaya devam ediyor. Onların hem bu dünyada hem de öbür dünyada da yatacak yerleri yok. Allah böyle bir darbe girişimini de nasip etmesin. Çok şükür ki milletimiz o gece dışarı çıktı, birlik ve beraberlik içerisinde bağımsızlığımıza hücum eden insanları bertaraf ettik. Onlara aman vermedik. Milli birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Halkımız darbe girişimi ile neyin ne olduğunu anladı. Bu olay tamamı ile küresel güçlerin bize olan bir baskısıdır. Ülke olarak, devlet olarak hep birlikte onların üstesinden geldik çok şükür. O kara günün üzerinden 6 sene geçmesine rağmen oğlumuzun acısı halen daha ilk günkü gibi içimizi yakıyor" dedi.

"Allah onu kahreylesin"

FETÖ elebaşı Fettullah Gülen'in beyin ölümünün gerçekleştiği iddialarına ilişkin Eker, "İnşallah, onun yatacak yeri olmasın. Yazık bu ülkeye. Bu ülkenin vatandaşı olduğuna çok yazık etti. Allah onu kahreylesin. Küresel güçlerin ekmeğine nasıl yağ sürüyor hiç aklım almıyor, anlamış değiliz. Hiçbirimiz uyanamadık, içimizde olduklarının kimse farkında değildi. Ama artık çok şükür Allah onların cezalarını verdi. İstediği kadar onu Amerika bize vermesin" diye konuştu.

"Oğlumu vuranlar 4 kez müebbet hapse mahkum edildi"

Baba Eker, oğlunun kanının yerde kalmaması için çok çaba gösterdiğini belirterek, "Oğlumu şehit edenler kanunlar önünde hesap vererek gerekli cezayı aldılar. Cengiz'imi vuranlara 4 kez müebbet verebildik. Mahkemede tüm oyunlarını ve delilleri ortaya çıkartan ben oldum. Onlar her zaman inkar ettiler ama kamera görüntüleri ortaya çıkınca kaçacak yerleri kalmadı. O gece oğlumla olan konuşmalarına varıncaya kadar hepsini mahkemeye delil olarak sunduk ve sonunda kabullendiler. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini planlayan ve yöneten eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş denilen hain bir de bana 'Nihat amca sen bunları nereden aldın?' diye soruyor. Bu işleri yapan onlar, önlerine ispat konulunca artık yapacak bir şeyleri kalmadı. Sağ olsun mahkeme heyeti de onlara gerekli cezayı verdi" ifadelerini kullandı.