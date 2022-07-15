BIST 2.382
DOLAR 17,45
EURO 17,55
ALTIN 956,68
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

3 gün için haritalı alarm verildi! Valilik 'tehlikeli' dedi

3 gün için haritalı alarm verildi! Valilik 'tehlikeli' dedi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de meydana gelen yangınlar sonrası sosyal medya hesabından harita paylaşarak uyardı.

Abone ol

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger önümüzdeki üç gün sürecek aşırı sıcaklar için "Değerli İzmirliler; Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugünden başlayarak önümüzdeki 3 gün boyunca İzmir ve çevresinde meteorolojik açıdan orman yangını tehlikesi öngürülmektedir. Lütfen, yangına mahal verecek her türlü eylemden kaçınalım, ciğerlerimiz yanmasın" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Alarm verildi fena geliyor kavuracak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritası kıpkırmızı bu illerdekiler aman dikkat!
Foto Galeri Alarm verildi fena geliyor kavuracak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritası kıpkırmızı bu illerdekiler aman dikkat! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Meksika'nın en tehlikeli uyuşturucu kartelinden rakiplerine korkunç infaz
Meksika'nın en tehlikeli uyuşturucu kartelinden rakiplerine korkunç infaz
15 Temmuz şehidinin babası: Hem bu dünyada hem de öbür dünyada yatacak yerleri yok
15 Temmuz şehidinin babası: Hem bu dünyada hem de öbür dünyada yatacak yerleri yok
Rusya, Mikolayiv'deki iki büyük üniversite binasını vurdu
Rusya, Mikolayiv'deki iki büyük üniversite binasını vurdu
Zamlı emekli maaşları ödeme takvimi ne zaman yatacak TC numarasına göre sorgulama
Zamlı emekli maaşları ödeme takvimi ne zaman yatacak TC numarasına göre sorgulama
Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2022 Aşure günü kaç gün sürer?
Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2022 Aşure günü kaç gün sürer?
Mesut Özil sağlık kontrolünden geçirildi
Mesut Özil sağlık kontrolünden geçirildi
Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! 15 Temmuz gram ve çeyrek fiyatı...
Altın fiyatlarında şoke eden düşüş! 15 Temmuz gram ve çeyrek fiyatı...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Yahudi mezarlığına saldıranlar yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Yahudi mezarlığına saldıranlar yakalandı
Sabah namazından döndü evde eşini bulamadı 4 gündür 160 kiyilik ekip arıyor
Sabah namazından döndü evde eşini bulamadı 4 gündür 160 kiyilik ekip arıyor
2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? 2022 Hicri takvim ayları sırası
2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? 2022 Hicri takvim ayları sırası