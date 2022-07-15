3 gün için haritalı alarm verildi! Valilik 'tehlikeli' dedi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de meydana gelen yangınlar sonrası sosyal medya hesabından harita paylaşarak uyardı.

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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger önümüzdeki üç gün sürecek aşırı sıcaklar için "Değerli İzmirliler; Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugünden başlayarak önümüzdeki 3 gün boyunca İzmir ve çevresinde meteorolojik açıdan orman yangını tehlikesi öngürülmektedir. Lütfen, yangına mahal verecek her türlü eylemden kaçınalım, ciğerlerimiz yanmasın" dedi.