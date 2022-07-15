Alarm verildi fena geliyor kavuracak! Meteoroloji 5 günlük hava durumu haritası kıpkırmızı bu illerdekiler aman dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre aşırı sıcaklar yeni haftada da etkili olacak. Bugün termometreler Aydın'da 39, Diyarbakır'da 41, İzmir'de 36'yı gösterecek. Öte yandan yeni serin bir havanın hazırlık yaptığı konuşuluyor.
Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması geldi. 5 günlük hava durumu haritasında aşırı sıcaklar dikkat çekiyor. Bazı illerde sıcaklık 40 dereceyi aşacak. İşte hafta sonu hava durumu ve yapılan son açıklama...
Bunaltan hava etkili olmaya devam ederken Temmuz sonu itibari ile sıcaklıkların düşeceği konuşuluyor. İddiaya göre serin hava dalgası hazırlıkları başladı. Öte yandan hafta sonu ve yeni haftada aşırı sıcaklar var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara: Az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.