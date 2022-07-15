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Büyük kriz çıkabilir: Rus ayrılıkçıların yakalayıp gözaltında tuttukları İngiliz öldü

Büyük kriz çıkabilir: Rus ayrılıkçıların yakalayıp gözaltında tuttukları İngiliz öldü

İngiliz haber ajansı Reuters; Ukrayna'da Rus destekli ayrılıkçılar tarafından yakalanan İngiliz Paul Urey adlı şahsın, gözaltındayken öldüğünü duyurdu.

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İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Rusya destekli sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden Daria Morozova adlı yetkili, daha önce yakalanan ve paralı asker olmakla suçlanan İngiliz vatandaşı Paul Urey'in gözaltındayken öldüğünü söyledi.

45 yaşındaki Urey ve bir başka İngiliz Dylan Healy, nisan ayının sonunda Ukrayna'nın güneydoğusundaki bir bölgede yakalanmış ve Rus destekli ayrılıkçılar tarafından paralı asker olmakla suçlanmıştı. İngilizler ise; Urey ve Healy'nin "Presidium Network" adlı kuruluşa bağlı yardım gönüllüsü olduğunu kaydetmişti.

"10 Temmuz'da öldü"

Urey'in diyabet hastası olduğu ifade edilirken; Daria Morozova verdiği demeçte, "Bizim tarafımızdan ortaya konan suçun ciddiyetine rağmen, Paul Urey'e uygun tıbbi yardım gözaltındayken de sağlandı. Ancak kendisi 10 Temmuz'da vefat etti" ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı: Annesi perişan ve şokta

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın adamın ailesiyle temasa geçtiği ve ölüm haberini verdiği belirtilirken, Urey'in annesinin perişan ve şokta olduğu kaydedildi.

Kaynak: Haber7

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